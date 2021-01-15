القبض على 3 مواطنين تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب

تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها. وقد نتج عن إحداها تعرض امرأة لكسور وإصابات متفرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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