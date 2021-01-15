السعودية اليوم / المغرب تسجل 1291 إصابة جديدة بكورونا



الرباط 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1291 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 7888، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 432256 حالة تعاف.

// انتهى //

20:34ت م

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الرباط 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 457625 مصاباً.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 7888، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 432256 حالة تعاف.// انتهى //20:34ت م0085

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