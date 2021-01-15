السعودية اليوم / فلسطين تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا



رام الله 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 27 وفاة و 822 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 87 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

20:34ت م

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رام الله 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 27 وفاة و 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 1646 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 87 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //20:34ت م0084

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