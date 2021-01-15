السعودية اليوم / لبنان تسجل 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 6154 إصابة جديدة و 44 حالة وفاة بفيروس

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات بلغ 243286، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1825 حالةً.

// انتهى //

20:19ت م

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بيروت 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 6154 إصابة جديدة و 44 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابات بلغ 243286، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1825 حالةً.// انتهى //20:19ت م0079

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