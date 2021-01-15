السعودية اليوم / موارد وتنمية الشرقية تسترد عشرين مليون ريال في ديسمبر



الدمام 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

تمكنت إدارات التسوية الودية في مكاتب العمل بالمنطقة بالشرقية خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال و معالجة 3478 دعوى و إعادة أكثر من عشرين مليون ريال حقوق لأصحابها .

وأوضح مديرعام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أن إدارات التسوية الودية في مكاتب العمل بالمنطقة استطاعت تحقيق إنجاز نسبة صلح تجاوزت 81% لإجمالي الدعاوى ، في حين بلغت إجمالي المبالغ المستردة 20171672 ريال .

وبين أن إدارات التسوية الودية بالمكاتب تُعنى بالخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل و يتم فيها تقريب وجهات لنظر و الوساطة للوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق الطرفين .

وقدم مديرعام فرع الوزارة بالمنطقة شكره لجهود المصلحين و مدراء إدارات التسوية ومدراء مكاتب العمل ، وأكد على أن عملية الوصول إلى حل ودي يضمن حقوق الأطراف هي عملية متكاملة بين مدراء المكاتب بتمكين المصلحين والحرص على تدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء ودعم مدراء الإدارات بالصلاحيات و الأدوات للقياس و ضمان جودة جلسات التسوية الودية .

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19:40ت م

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