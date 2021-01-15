السعودية اليوم / الأردن تسجل 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت الأردن 808 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 295705 حالات شفاء بعد تسجيل 903

حالات إضافية، فيما سُجلت 14 حالة وفاة لتصل حالات الوفاة إلى 4121 حالة.

// انتهى //

19:22ت م

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عمّان 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت الأردن 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 312851 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 295705 حالات شفاء بعد تسجيل 903حالات إضافية، فيما سُجلت 14 حالة وفاة لتصل حالات الوفاة إلى 4121 حالة.// انتهى //19:22ت م0072

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