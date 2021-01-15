السعودية اليوم / العراق يسجل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجل العراق 805 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12932 حالة, فيما تم تسجيل 1530 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 565889 حالة.

// انتهى //

18:09ت م

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بغداد 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجل العراق 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 606991 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12932 حالة, فيما تم تسجيل 1530 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 565889 حالة.// انتهى //18:09ت م0064

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