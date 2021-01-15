السعودية اليوم / الكويت تسجل 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 530 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 268 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150329 حالة.

// انتهى //

17:46ت م

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الكويت 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 156964 حالة، في حين سجلت حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 947 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 268 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150329 حالة.// انتهى //17:46ت م0059

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