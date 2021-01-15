

تبوك 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

اختتم مهرجان " شتاء ضباء " فعالياته أمس وسط إقبال كبير من أهالي المحافظة والزوار .

وأوضح رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله بن عبد الرحيم الغبان أن المتنزهات والواجهات البحرية أسهمت في الترويح عن أهالي المحافظة وزوارها في ظل التزامهم بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد بينهم في الأماكن العامة وارتداء الكمامات.

وبين الغبان أن البلدية جندت خلال تلك المدة إمكانياتها وخدماتها لجميع المواطنين والمقيمين من خلال خطة شملت أعمال الصيانة والتعقيم والتطهير والرقابة وأعمال التشجير والتزيين ، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحرص على سلامة الجميع.

// انتهى //

17:42ت م

0057





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام مهرجان " شتاء ضباء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.