السعودية | عبور 16 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 16 شاحنة إغاثية خلال المدة من 6 إلى 14 يناير 2021م، تستهدف محافظات: مأرب، وصعدة، والحديدة، وحضرموت، وتعز، وحجة، وتحمل على متنها 225 طنًا و663 كيلوغراما من السلال الغذائية، و995 كيلوغراما من المواد الطبية المتنوعة، ومواد إيوائية تتضمن 100 خيمة و119 بساطًا، إضافة إلى 2,253 كرتونا من التمور.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.