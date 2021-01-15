بيلوسي: إجراءات أمنية غير مسبوقة في الكونجرس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن رجال الشرطة بذلوا كل ما في وسعهم لحماية مبنى الكابيتول، ويجب إجراء مراجعة للخطط الأمنية بعد حادثة الاقتحام.

وشددت على أن هناك إجراءات أمنية غير مسبوقة في الكونجرس بالتزامن مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن سدة الحكم.

ولفتت إلى أن المسؤولين يقومون بالتحضير لمحاكمة دونالد ترامب التي ستنقل إلى مجلس الشيوخ.

اتهام لـ ترامب:

ويوم الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي الأربعاء بالموافقة على توجيه اتهام لترامب بـ”التحريض على التمرّد” انطلاقًا من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وأيّد جميع الأعضاء الديمقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار “العزل”، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

وبعد ساعات من النقاشات الصاخبة، تم التصويت على توجيه القرار الاتهامي إلى ترامب لأنّه حضّ أنصاره الأسبوع الماضي على السير باتجاه الكابيتول و”القتال”؛ لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

