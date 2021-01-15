الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

8 أمور يجب على قائد المركبة فيها تجنب إجراء أي تجاوز على الطرق

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الإدارة العامة للمرور: إن هناك 8 حالات يجب على قائد المركبة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق.

وأضاف المرور عبر تويتر، اليوم الجمعة، أنه يجب تجنب التجاوز على الطرق إذا كانت الرؤية غير واضحة، وفي المنحنيات والمرتفعات والميادين والطرق الزلقة، وكذلك في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها.

وضمن الحالات كذلك التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية والجسور وأماكن عبور المشاة، وإذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يُسمح بهذا التجاوز بأمان، وإذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلًا في تجاوز مركبته.

