فايزر: سنسلم ملياري جرعة لقاح كورونا العام الجاري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية أنها تعمل على تسليم ملياري جرعة لقاح ضد كورونا خلال العام الحالي.

ورجحت الشركة حدوث اضطراب بمواعيد شحنات اللقاح على المدى القريب، وأن شحنات تسليم اللقاح الذي تطوره ستتأثر بين نهاية يناير وبداية فبراير، إلا أنها أكدت أنها ستوفر زيادة ملحوظة في الجرعات للمرضى بين شهري فبراير ومارس.

وأعطيت حتى الآن 35.61 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا حول العالم في 58 بلدًا ومنطقةً على الأقل، وفق تعداد أعدته “فرانس برس” استنادًا إلى مصادر رسمية الجمعة.

يُذكر أن فيروس كورونا الذي بدأ من الصين، يواصل فتكه بالعالم، حيث تجاوزت الوفيات بالوباء حول العالم عتبة المليوني حالة، فيما اقتربت أعداد الإصابات من 100 مليون حالة.

أكبر عدد من حالات الوفاة تلك كانت في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقترب من 400 ألف وفاة.

