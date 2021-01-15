واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مؤسسات إيرانية بسبب أنشطة متعلقة بالأسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات إيرانية؛ بسبب ممارستها أنشطة متعلقة بانتشار الأسلحة التقليدية.

وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترامب على اقتصاد إيران؛ بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

وتميزت ولاية ترامب التي بدأت في 2017، بانتهاج سياسة صارمة إزاء إيران، تمثلت في الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات، ضمن حملة “الضغط القصوى”.

وقال مسؤولون أمريكيون: إنه لن يكون هناك إبطاء في حملة الضغط على إيران في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب.

