هل تناول السمك في الشتاء مُضر ؟ استشاري يرد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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رفض استشاري التغذية الدكتور أحمد شمس الدين، الاعتقاد الخاطئ بأن تناول السمك في الأجواء الباردة يضر الصحة، مبينًا أنه لا يوجد أي دراسات تنصح بتجنب المأكولات البحرية في الشتاء.

أهمية تناول السمك في الشتاء

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365 “، إن السمك من الأطعمة منخفضة الدهون الضارة والغنية بالبروتين وأحماض الأوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة الجسم، وبذلك تكتسب أهمية خاصة في جميع المواسم خلال السنة وخصوصًا فصل الشتاء عكس ما يتردد بأنه مضر.

الأسماك تحارب البرد والإنفلونزا

ولفت إلى أنه ينصح بزيادة حصص تناول الأسماك خلال الأسبوع إلى (٤) حصص أن أمكن، وخصوصًا أنه يوجد ثمرات مختلفة للبحريات مثل: الأسماك والجمبري والكابوريا والإستاكوزا والتونة وغير ذلك، وبذلك يستفيد الجسم من العناصر الموجودة فيها، مع التأكيد على أهمية الأطعمة البحرية ي الشتاء لكونها تحارب أعراض البرد والأنفلونزا، لاحتوائها على البروتينات المفيدة، التي تحتوي على فيتامين B12، وهو مهم للمناعة، وبالتالي مقاومة أعراض الفيروس.

الأسماك مهمة للأطفال

واختتم الدكتور شمس الدين بقوله: إن تناول الأسماك ضروري للأطفال أيضًا لحصولهم على مادة الأوميغا 3 المفيدة لتعزيز جهاز المناعة بفضل فوائدها المضادة للالتهاب، كما أنه عندما يتم تناول الأسماك والمأكولات البحرية فإن ذلك يقلل من خطورة الأمراض.

