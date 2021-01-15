الجريدة الرسمية تنشر نظام صندوق التنمية العقارية الجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم نظام صندوق التنمية العقارية الجديد الذي جاء في 18 مادة تفصيلية.

ملخص نظام صندوق التنمية العقارية الجديد

وتضمن النظام بالتفصيل وضع الصندوق وموارده وموعد بداية ونهاية السنة المالية وطريقة تشكيل مجلس الإدارة.

كما تضمن النظام التأكيد على أن تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتحصل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك على أن تصدر اللائحة خلال (تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام).

رأسمال صندوق التنمية العقارية

وتضمن النظام الجديد أن يكون رأس مال الصندوق (۱۹۰.۸۹۷.۹۰۰.۰۰۰) مائة وتسعين مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعين مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي، وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

كما تضمن النظام النص على موارد الصندوق التي تتكون مما يأتي:

أ- الدعم المقدم إليه من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.

ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

ز- الدخل الناتج من الأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة له.

و- الدخل الناتج من استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته.

