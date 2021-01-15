شكرا لقرائتكم خبر عن خطباء الجمعة: احذروا الدعاوى الكيدية.. إثمها عظيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خصص خطباء الجوامع خطبهم اليوم (الجمعة) بعموم مناطق المملكة للحديث عن خطر الدعاوى الكيدية، وما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذبا وبهتانا، وذلك في إطار حرص الوزارة على مواكبة الخطب لما يهم المجتمع ويساهم في وحدته وتماسكه.

واستهل الخطباء خطبهم بالوصية بتقوى التي هي أساس صلاح الأعمال، وميزان التفاضل بين الناس، مبينين أن من ضعف الإيمان، وقسوة القلوب، والابتعاد عن كتاب الله، ونسيان الحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار، والتي بسببها استهانة بعض المسلمين في تقديم الدعاوي الكيدية للإضرار بالآخرين وهي من الأمور التي نهى عنها الإسلام، وتعتبر من المنكرات العظيمة.

وحذر خطباء الجوامع من الدعاوى والشكاوى الكيدية، مستشهدين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع».

وبين الخطباء أن أساس الدعاوى الكيدية هو الكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار»، لافتين إلى أن من الممكن أن تصاحب الدعاوي الكيدية شهادة الزور، وهي واحدة من أكبر الكبائر.