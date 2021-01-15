«أمانة الرياض» تعلن تنظيم فعالية سينما السيارات وتكشف التفاصيل

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن تنظيم فعالية سينما السيارات «وميض الرياض»، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار جهودها الهادفة إلى توفير خيارات ترفيهية متعددة للسكان من خلال تمكين ودعم المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة بمجال تنظيم الفعاليات النوعية، ضمن مساعيها الجادة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن الفعالية تتضمن عرض ثلاثة أفلام سينمائية يوميًّا بين عربية وعالمية. ويسع الموقع أكثر من 150 مركبة في العرض الواحد، مؤكدةً التزام القائمين عليها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتحقيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر بعد نهاية كل عرض.

وأوضحت أمانة الرياض أن الفعالية تراعي خصوصية المرتادين، وتتيح لهم الاستماع للمؤثرات الصوتية عبر نظام مرتبط بسماعات المركبات، إضافة إلى توافر منطقة مخصصة لعربات الأطعمة والبوثات لتقديم الخدمات للزوار عبر تطبيقات إلكترونية دون الحاجة إلى النزول من المركبة.

وبيَّنت أنها ستوضح عبر حسابها الرسمي في تويتر آلية حجز تذاكر فعالية سينما السيارات، التي ستأتي بفئات متعددة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي فعالية وميض الرياض ضمن تعاون مشترك بين أمانة منطقة الرياض ومؤسسة طرفة عين وشركة موفي السعودية، لتقديم تجربة فريدة لسينما السيارات تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتدعم تنوع الخيارات الترفيهية أمام سكان العاصمة وزوارها.