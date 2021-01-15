«الصحة»: 5 نصائح لتحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية

وجّهت وزارة الصحة العديد من النصائح لتحسین الحالة النفسیة للمواطنين؛ في ظل الكم الهائل من الأخبار والتقارير المستمرة حول فيروس "كورونا المستجد".

وفي رده على سؤال بشأن تراجع الحالة النفسية في ظل الظروف الراهنة، أكد تطبيق "عش بصحة" على (الحرص على تناول غذاء صحي متوازن- التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء- البحث عن الأنشطة الرياضیة الممتعة- بجانب العطاء والمساهمة في مساعدة الآخرين- التعلم المستمر باكتساب مهارة جديدة؛ تشعرك بالإنجاز وتزيد من الثقة بالنفس).

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: إجمالي وفيات كورونا 6313.. والإصابات الجديدة 173