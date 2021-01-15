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«الصحة»: 5 نصائح لتحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية

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الرياض - محمد عبدالله - بينها التواصل مع الآخرين..

وجّهت وزارة الصحة العديد من النصائح لتحسین الحالة النفسیة للمواطنين؛ في ظل الكم الهائل من الأخبار والتقارير المستمرة حول فيروس " المستجد".

وفي رده على سؤال بشأن تراجع الحالة النفسية في ظل الظروف الراهنة، أكد  تطبيق "عش بصحة" على (الحرص على تناول غذاء صحي متوازن- التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء- البحث عن الأنشطة الرياضیة الممتعة- بجانب العطاء والمساهمة في مساعدة الآخرين- التعلم المستمر باكتساب مهارة جديدة؛ تشعرك بالإنجاز وتزيد من الثقة بالنفس).

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