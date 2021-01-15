البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه السعودية

أدانت وزارة خارجية البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران عددًا من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن بلادها تقف في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأشادت بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.