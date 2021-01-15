«الدفاع المدني» توجه تعليمات لقاصدي المناطق البرية: يجب إبلاغ الأهل

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، أهمية إبلاغ الأهل عن الوجهة والمكان المقصود أثناء التوجه إلى المناطق البرية.

وفي بيانٍ عبر حسابها على «تويتر»، قالت المديرية: «يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة والمكان المقصود، وتوقيت العودة؛ وذلك أثناء التوجه إلى المناطق البرية».

وفي وقت سابق، أهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والحذر، بسبب هطول أمطار رعدية حتى غد السبت، على أجزاء من ثماني مناطق بالمملكة.

وذكرت أنه وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، فإن هطول الأمطار يشمل أجزاء من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والجوف، وتبوك.

وستكون الأمطار المتوقعة من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ، مع رياحٍ نشطة السرعة، ويُحتمَل أن تتعرَّض أجزاءٌ من هذه المناطق لأمطارٍ شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطارٍ متوسطةٍ ورياحٍ نشطةٍ.

ودعت المديرية، إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المُعلَنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

