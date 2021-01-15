وكيلة «الموارد البشرية»: تولي المرأة السعودية لمنصب قاضية بات قريبًا

قالت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، إن دخول النساء في بعض الوزارات السعودية جاء متأخرًا.

وأوضحت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، في تصريحات لقناة "العربية"، أن هناك الآن أكثر من 2000 سيدة يعملن في وزارة العدل، مؤكدة أن تولي المرأة منصب القاضي بات قريبًا.

وأشارت إلى أن نسبة تولي المرأة السعودية للمناصب القيادية في القطاع الخاص بلغت 25%، فيما بلغت نسبة مشاركتها في سوق العمل 31%.

وأكدت أن الحكومة السعودية جادة في ملف تمكين المرأة، والمؤشرات الدولية عكست حجم تقدم السعودية في هذا الملف، مشيرة إلى أن هناك تقبلًا لدخول المرأة لسوق العمل خصوصًا مع وجود إرادة سياسية.

وحول أكثر الوزارات تمكينًا للمرأة قالت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، إن وزارتي التعليم والصحة بهما أكبر نسبة لتمكين المرأة.