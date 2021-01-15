للعمالة المنزلية أو التجارية.. «الجوازات» توضح المدة المسموح بها لتجديد الإقامة

حددت المديرية العامة للجوازات المدة المسموح بها لتجديد الإقامة قبل انتهائها للعمالة المنزلية أو التجارية.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا.

وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود «رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي» سارية المفعول، وفقًا للجوازات السعودية.

وكانت الجوازات السعودية أوضحت أنَّ صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار تجدد سنويًّا إلكترونيًّا عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل.

وأكدت الجوازات السعودية أن عدم تجديد هوية مقيم لأول مرة توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال. وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة.

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