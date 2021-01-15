3 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 181 حالةَ تعافٍ جديدةً من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد، اليوم الجمعة، إلى 356382 حالة تعافٍ.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 173 إصابةً جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاةٍ.

وسجَّلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي، اليوم الجمعة، بـ43 حالةً، تليها جدة 17 حالةً، ثم مكة المكرمة 12 حالةً، الدمام 7 حالاتٍ، والظهران 5 حالاتٍ، والمبرز 5 حالاتٍ، وعرعر 4 حالاتٍ، وحائل 4 حالات تعافٍ.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: .

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