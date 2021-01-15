إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة.. 3 مدن تتصدر

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في المملكة (364613) حالة، من بينها (1918) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (310) حالات حرجة، تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وكانت الوزارة أعلنت أيضًا تسجيل 181 حالة تعافٍ إضافية، و3 حالات وفاة جديدة في البلاد.

وتصدرت الرياض أكثر المدن من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بتسجيل 36 حالة، تليها جدة 21 حالة، ومكة المكرمة 14 حالة، والظهران 10 حالات، والدمام 7 حالات، وينبع 5 حالات، والمدينة المنورة 4 حالات، والمجمعة 4 حالات، والقطيف 4 حالات.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكترونيّ المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي .

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