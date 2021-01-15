سفارة السعودية في واشنطن تهيب بالمواطنين الابتعاد عن التظاهرات

أعلنت سفارة المملكة في واشنطن، أنها ستغلق أبوابها خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، بسبب مراسم تنصيب الرئيس جون بايدن، وستعود للعمل يوم 21. وأهابت بالمواطنين المتواجدين في واشنطن وضواحيها، الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، وتجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة، إلا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية.



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