عاجل: الأحوال تعديلات على تسمية المواليد الجدد من الإناث _لا يسمح بتسميتهن بهذه الأسماء

قامت الأحوال المدنية بالمملكة بتعديلات على الأسماء التي لا يسمح بتسجيلها وأضافت أن لا يسمح بتسجيل الإناث بتسمية ملاك بعد أن قامت لجنه الفتوى في المملكة بفتوى شرعية بتحريم تسمية الإناث بهذا الاسم وأضافت أن جميع الأسماء المحرمة يحظر تسجيل المواليد بها مثال عبد الرسول، عبد اللاه.

كما منعت تسجيل الأسماء المركبة والتي تحتوي على صفة مثال هانم، بيه، المصطفى ، الكبير أي أي اسم ذات صفة وغير مسجل في الاسم الأصلي للأب والجد.

الأحوال المدنية تعديل على تسجيل أسماء المواليد من الإناث

أوضحت الأحوال المدنية في تسمية الإناث أن يسمح للأب تسجيل مولودته باسم الأم وقالت لا ضرر في تسمية المولودة باسم والدتها.

وأضافت لا يسمح بتسجيل الذكر بنفس اسم الأب ويسمح بتسمية المولود باسم الجد أي الأسماء المكررة والمتشابهة فلا يكون اسم المولود محمد محمد أو هيثم هيثم وهكذا.

جاء ذلك فيما يخص ضوابط تسجيل الأسماء للمواليد الجدد، أوضحت أن الأسماء المعرفة بـ(ال) يجوز تسجيلها في الأحوال المدنية وتقع ضمن الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع السعودي منذ القدم مثال على تلك الأسماء (البراء، العنود، الجوهرة).