شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 595 طناً من النفايات في 5 أيام برجال ألمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة النفايات والمخلفات من الشوارع والأماكن العامة.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، أن البلدية تمكنت خلال خمسة أيام من رفع قرابة 595 طناً من النفايات التي كانت تعتبر من عوامل التشوه البصري.

وأضاف أنه تم تعقيم الحاويات الخاصة بالنفايات في الدوائر الحكومية والشوارع العامة والأحياء، إضافة إلى عمليات تقليم الأشجار وتنظيف الشوارع من الأتربة، داعياً الجميع إلى استشعار المسؤولية تجاه البيئة ووضع المخلفات في الحاويات الخاصة بها.