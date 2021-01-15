شكرا لمتابعة خبر عن الصحة" توجه 5 نصائح لتحسين الحالة المزاجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح لتحسين الحالة النفسية، وذلك رداً على استفسارات عدد من متابعيها على موقع "تويتر".

وأوضحت الوزارة أهمية التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والبحث عن الأنشطة الرياضية التي يكون ممارستها ممتعة بالنسبة لهم، بجانب العطاء والمساهمة في مساعدة الآخرين، والتعلم المستمر باكتساب مهارة جديدة تشعرهم بالإنجاز وتزيد من ثقتهم بأنفسهم.

وكان بعض متابعي حسابها قد أكدوا أن حالتهم النفسية سيئة، فيما وصف أحدهم حالته النفسية بأنها "تحت الصفر"، ليرد عليهم حساب "عش بصحة" مقدماً عدة نصائح لهم.