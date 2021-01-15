شكرا لمتابعة خبر عن صورة صادمة لتكدس عمالة داخل سيارة نقل صغيرة و "المرور" يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

التقط أحد مرتادي الطرق في المملكة صورة لسيارة نقل صغيرة تحمل عدداً من العمالة بطريقة تعرضهم للخطر.

ووثقت الصورة المركبة وهي مكدسة بالعمالة، فيما ظهر أحد العاملين وهو يقف مباشرة خلف عامل آخر محاولا التشبث بالمركبة ليمنع سقوطه منها.

وأكد متداولي الصورة على موقع تويتر أن المركبة كانت في طريقها لحي الدوحة بالدمام، فيما أكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم تقديم بلاغ بشأن هذه الواقعة للقسم المختص من أجل اتخاذ اللازم حيالها.