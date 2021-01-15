شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية»: لا يمكن تسمية الأبناء كالآباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية تسجيل أسماء المواليد الذكور بنفس اسم الأب أو المواليد الإناث بنفس اسم الأم.

وذكرت «الأحوال المدنية» أنه يمكن تسمية المولودة باسم أمها، بحيث يكون للأم والابنة نفس الاسم، في حين لا يمكن تسمية الابن باسم الأب.

أشارت «الأحوال المدنية» إلى أنه يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع، مثل (البراء، العنود، الجوهرة)، فيما يتم تسجيل الاسم مجردا من الألقاب مثل (السيد)، وغيرها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بـ«كذا»)، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل (محمد صالح، محمد مصطفى)، ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل (عبدالرسول).