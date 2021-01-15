شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" : تسجيل 173 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 173 إصابة جديدة بكورونا ، وتعافي 181 حالة جديدة ، فيما توفيت ثلاث حالات – يرحمهم الله - .

وسجل أن عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا 310 حالة ، وجميعها تتلقى العلاج بالعنايات المركزة .

وسجلت منطقة الرياض 66 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 43 إصابة ، والمنطقة الشرقية 32 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 9 إصابات ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

ويواصل المواطنون والمقيمون حجز اللقاح المجاني ضد الفيروس عبر تطبيق " صحتي " ، كما يسجل الممارسون الصحيون الحجز عبر تطبيق أناه " .

وكانت " الصحة " قد أطلقت قبل أيام ، خدمة " الجواز الصحي " عبر تطبيق " صحتي " وذلك لمن تلقى جرعتين من اللقاح ، مع استمرار الإجراءات الإحترازية .