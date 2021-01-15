شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معجزة طفل مصاب بالتوحد ولا يجيد الكلام يتلو القرآن الكريم بصوت عذب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في مثل يُحتذى به ، نجح الطفل " حسين الشيخي " في تلاوة القرآن الكريم بصوت عذب وفصاحة كبيرة على الرغم من إصابته بالتوحد وعدم إجادة الكلام .

وفي لقاء مع الطفل ببرنامج " الراصد " على قناة " الإخبارية " تلا سورة " التكوير " بمهارة كبيرة رغم ظروفه الصحية وصغر سنه ، كما أنه يحفظ آيات القرآن الكريم من أول مرة يسمعها .

وأكد والد الطفل أن ابنه يحب القرآن الكريم وينصت له ، وأنه مهتم بتطوير هذه المهارة التي تنفعه في الدنيا والآخرة .