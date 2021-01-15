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سفارة المملكة في باريس تنبه بإجراءات جديدة للراغبين في السفر إلى فرنسا

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الرياض - علي القحطاني - باريس (صدى):

نبهت سفارة المملكة في باريس المواطنين الراغبين في السفر إلى فرنسا بالإجراءات الإحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية .

وأكدت سفارة المملكة أن هناك إجراءات إضافية سيتم تطبيقها بدءً من يوم الإثنين المقبل تشمل جميع القادمين من خارج دول الإتحاد الأوروبي .

وأوضحت أن هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي :

1- اشتراط حصول القادم على فحص بي سي آر .

2- العزلة لمدة سبعة أيام ابتداءً من الوصول .

3- تكرار فحص بي سي آر في اليوم السابع .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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