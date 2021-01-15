شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في باريس تنبه بإجراءات جديدة للراغبين في السفر إلى فرنسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باريس (صدى): نبهت سفارة المملكة في باريس المواطنين الراغبين في السفر إلى فرنسا بالإجراءات الإحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية . نبهت سفارة المملكة في باريس المواطنين الراغبين في السفر إلى فرنسا بالإجراءات الإحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية . وأكدت سفارة المملكة أن هناك إجراءات إضافية سيتم تطبيقها بدءً من يوم الإثنين المقبل تشمل جميع القادمين من خارج دول الإتحاد الأوروبي . وأوضحت أن هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي : 1- اشتراط حصول القادم على فحص بي سي آر . 2- العزلة لمدة سبعة أيام ابتداءً من الوصول . 3- تكرار فحص بي سي آر في اليوم السابع .