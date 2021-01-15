شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في باريس تنبه بإجراءات جديدة للراغبين في السفر إلى فرنسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - باريس (صدى):نبهت سفارة المملكة في باريس المواطنين الراغبين في السفر إلى فرنسا بالإجراءات الإحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية .
وأكدت سفارة المملكة أن هناك إجراءات إضافية سيتم تطبيقها بدءً من يوم الإثنين المقبل تشمل جميع القادمين من خارج دول الإتحاد الأوروبي .
وأوضحت أن هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي :
1- اشتراط حصول القادم على فحص بي سي آر .
2- العزلة لمدة سبعة أيام ابتداءً من الوصول .
3- تكرار فحص بي سي آر في اليوم السابع .