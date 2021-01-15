شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المطلق" يوضح متى تكون الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم الخصومة بين الأقارب وما إذا كانت تعتبر قطيعة رحم .

وقال " المطلق " في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة " السعودية " أن الخصومة نوعان ، خصومة بأدب ، وخصومة بعدم الأدب .

وأشار أن النوع الأول الذي لا يكون فيه سب أو أذى ويكون بلا ظلم وهدفه العدل كأن يختصم قريبان أمام المحكمة دون إساءة أحدهما للآخر بهدف التوصل للحق .

أما النوع الآخر والذي يكون فيه أذى وظلم فهو يعد قطيعة رحم ويكون من أبواب الشيطان ، ويقود الإنسان للوصف المرفوض في الآية القرآنية الكريمة بقوله تعالى : " وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ " .