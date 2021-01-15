شكرا لمتابعة خبر عن وسط إشادات اجتماعية ومتابعة عالمية.. ديوانية بني شهر تكرم بطل الإنقاذ عامر الشهري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

لم تكتف ديوانية بني شهر بالإشادة بالبطل عامر الشهري نظير ما قام به من عمل بطولي كان نتيجة لإنقاذ شاب من الغرق في سيول مركز أحد ثربان في وادي أعشار شمال غرب عسير، بل قررت تكريمه في خطوة تهدف لإظهار مشاعر الفخر والامتنان للعمل الذي قام به الشهري، وتحفيز الشباب السعوديين للمبادرة في البطولات الإنسانية التي تشكل واحدة من أبرز سمات المجتمع السعودي وخصائصه المميزة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو توثق ما قام به البطل عامر موسى الشهري من إنجاز بطولي محفوف بالمخاطر نظير إنقاذ الطفل الذي انهار به رصيف كان يقف عليه، قبل أن يلقيه في مجري السيل وتتخطفه مياهه.

مقاطع الفيديو التي وثقها المحيطين بالحادثة أثارت إعجاب رواد وسائل التواصل، واستقطبت اهتمام محطات إخبارية محلية وعالمية، واستنطقت مجلس الشورى الذي أكد نائب رئيسه مشعل السلمي أن العمل الذي قام به الشهري يعكس نخوة الشعب السعودي وشهامته.

وكانت القنوات الإخبارية العالمية والعربية، والمواقع الإلكترونية للشبكة الأمريكية cnn وحسابات التواصل الاجتماعي لمؤثرين ومشاهير تناقلت الحادثة، وأوردت أبرز ردود الفعل الإيجابية التي حصدتها مبادرة الشهري لإنقاذ الطفل من الغرق والموت.