«المرور»: 8 محظورات على قائد المركبة عند تجاوز الطرق

الرياض - محمد عبدالله - أهمها إذا كانت الرؤية غير واضحة..
كشف المرور السعودي، عن 8 محظورات يجب على قائد المركبة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق؛ حيث نشر الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» إنفوجرافا يوضح المحظورات والتي جاءت كالآتي:
- إذا كانت الرؤية على الطريق غير واضحة.
- إذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان.
- إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها.
- في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة.
- إذا كانت المركبة خلفه قد شرعت فعلًا في تجاوز مركبته.
- في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينهما.
- في التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدية وعلى الجسور وأماكن عبور المشاة.
- إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من المركبة التي تريد إجراء التجاوز.
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