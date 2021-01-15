«المرور»: 8 محظورات على قائد المركبة عند تجاوز الطرق

كشف المرور السعودي، عن 8 محظورات يجب على قائد المركبة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق؛ حيث نشر الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» إنفوجرافا يوضح المحظورات والتي جاءت كالآتي:

- إذا كانت الرؤية على الطريق غير واضحة.

- إذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان.

- إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها.

- في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة.

- إذا كانت المركبة خلفه قد شرعت فعلًا في تجاوز مركبته.

- في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينهما.

- في التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدية وعلى الجسور وأماكن عبور المشاة.

- إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر من المركبة التي تريد إجراء التجاوز.

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