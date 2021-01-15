وزارة الصحة: إجمالي وفيات كورونا 6313.. والإصابات الجديدة 173

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 364613، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 356382، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى6313 حالة، وتم تسجيل 3 حالات وفاة، و181 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، خمسة شروط عند حجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا في مراكز «تأكد»؛ ردًا استفسار مستفيد، عبر حسابه بموقع تويتر.

وذكر التطبيق أنه «لحجز موعد فحص كورونا، يلزم التأكد من أن عمر الحالة سبع سنوات وأكثر، وغير مصاب، وعدم وجود حجز مسبق، وعدم وجود نتيجة سابقة لم تظهر، ووجود مراكز (تأكد) في نطاق 100كلم».

من جهة أخرى، أوضح التطبيق أن المواطن الموجود داخل المملكة يمكنه التسجيل في (توكلنا) باستخدام رقم بطاقة الهوية الوطنية، وفي حال عدم وجود حساب في (أبشر) يلزمه قبل التسجيل بتوكلنا التسجيل في (أبشر) أو تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في (أبشر).

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق: «أشكر خادم الحرمين وولي عهده على حرصهما واهتمامهما بخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير لقاح فيروس كورونا، وحمدا لله رأينا الإقبال كبيرا من أجل الحصول على اللقاح»، قبل أن ينبه إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لمن تلقى الجرعة الأولى.

وفي وقت سابق، دشن الوزير خدمة: «الجواز الصحي»، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وقال: «خدمة الجواز الصحي ستوفر خدمات للاستفادة منها لجميع الجهات المختصة لمعرفة من حصل على لقاح فيروس كورونا وبالتالي الاطمئنان على تحقيق المستهدفات».

بدوره، أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن الحصول على الجواز الصحي لا يعني عدم تنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وذكر التطبيق- عبر تويتر- أن الجواز الصحي هو خدمة متاحة من خلال تطبيق (توكلنا) تؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (کوفید-۱۹) وأصبح «محصنًا» ضد الفيروس.

وأشار التطبيق إلى استخدامات الجواز الصحي، موضحًا أنه سيكون أحد أبرز الخدمات التي ستساعد في تحقيق العودة للحياة الطبيعية، وأكد أن الحصول على الجواز الصحي لا يعني عدم أخذ التدابير الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات المعلن عنها سابقًا من قبل الجهات المختصة.

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