خطيب الحرم يحذر من أقوال «المرجفين» حول لقاح كورونا

حذر خطيب الجمعة من المسجد الحرام، الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، من تصديق شائعات المرجفين بعدم فاعلية لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أنه من فعل الأسباب أخذ اللقاح حسب الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

وقال الشيخ الجهني، إن كل إنسان يؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه، يعلم يقينًا أنّه مقبل على أجل قد كتبه الله على خلقه وهو الفناء.

وأضاف أن الدين الإسلامي حث على مشروعية التداوي والعلاج والحث عليه لمن أصابه المرض.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعالة

«الصحة»: تحورات كورونا لا تؤثر في فعالية اللقاحات

