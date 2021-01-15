السفارة السعودية بواشنطن تغلق أبوابها لـ3 أيام.. وتوجه تنبيهًا لرعايا المملكة

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تنويهًا للمواطنين والمبتعثين، أن السفارة ستكون مغلقة خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق ١٨ يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٢١ يناير ٢٠٢١.

وذكرت السفارة- عبر تويتر- أنه في حالة الطوارئ يتم الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

وأهابت وتهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة العاصمة واشنطن وضواحيها الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، وتجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى وإتباع تعليمات السلطات المحلية.

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السفارة السعودية في واشنطن تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات

