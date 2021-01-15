وزارة البيئة: «منظم المياه» الجهة الوحيدة لاستقبال شكاوى العملاء

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن «منظم المياه» هو الجهة الوحيدة المختصة باستقبال اعتراضات المستفيدين، في حال عدم رضاهم برد مقدمي خدمات المياه لهم.

وذكر منظم المياه- عبر حسابه على تويتر- أنه يمكن تقديم الاعتراضات من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

وأوضح أنه تم نفاذ تنظيم هيئة المياه والكهرباء بتاريخ 8 يناير 2021م، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وبذلك اكتمل الإطار القانوني لتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة، مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة، وعليه فإن «منظم المياه» هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الشكاوي المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

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