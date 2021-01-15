«المطلق»: حالة لا تتحول فيها خصومة الأقارب إلى «قطيعة الرحم»

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حالات الخصومة بين الأقارب وهل تعتبر الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم، مشيرًا إلى أن الخصومة باب من أبواب الشيطان.

وقال الشيخ المطلق (خلال استضافته في برنامج: فتاوى، على قناة السعودية)، إن الخصومة بين الأقارب نوعان، الأول، خصومة بأدب وعدل؛ حيث لا ينقطع الود والتزاور والتراحم بين المتخاصمين، ولا يوجد فيها قطيعة رحم، والثاني، خصومة بها ظلم وسب وشتم، وقطيعة رحم.

وأشار الشيخ المطلق، إلى أن الخصومات باب من أبواب الشيطان؛ حيث يوصل الإنسان بالخصومة إلى «اللدد»، وهو الذي ذمه الله تعالى في القرآن الكريم «وهو ألد الخصام».

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