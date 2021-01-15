القبض على 94 متورطا خلال تهريبهم مواد مخدرة بمناطق المملكة

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار المتابعة المستمرة لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن حرس الحدود القبض على 94 متهما في محاولات تهريب 974 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، و37.537 طنا من مادة القات المخدر في منطقة جازان، و265 كيلوجراما من مادة القات المخدر في منطقة عسير، و88 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و12912 قرص أمفيتامين في منطقة تبوك.

وأوضح القريني، أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم 94 متهما، منهم 75 في منطقة جازان، و13 في منطقة عسير، و6 متهمين في منطقة نجران، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة.