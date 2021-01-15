السعودية اليوم / الأمم المتحدة تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى إقليم تيجراي



جنيف 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بقتل وإصابة المدنيين، وعدم تلقي مئات الآلاف من الأشخاص أي مساعدات إنسانية في إقليم تيجراي منذ بدء الأعمال العسكرية.

وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون الإنسانية ينس ليركه إن مئات الآلاف من المدنيين يعانون في تيجراي من سوء التغذية ونقص الغذاء والماء والخدمات الصحية، كما يحتاج 2،3 مليون شخص للإغاثة، داعيا للسماح الفوري والآمن دون عوائق وعقبات لوصول المساعدات والإمدادات إلى إقليم تيجراي .

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16:05ت م

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