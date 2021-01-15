شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 173 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 3 وتعافي 181 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 173 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 181 حالة إضافية، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 364.613 حالة، من بينها 1918 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 310 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 356.382 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6313 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.74%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.52%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (66)، منطقة مكة المكرمة (43)، المنطقة الشرقية (32)، منطقة المدينة المنورة (9)، منطقة القصيم (8)، منطقة عسير (4)، منطقة تبوك (3)، منطقة نجران (2)، منطقة الحدود الشمالية (2)، منطقة الجوف (2)، منطقة حائل (1)، منطقة جازان (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (36)، جدة (21)، مكة المكرمة (14)، الظهران (10)، الدمام (7)، ينبع (5)، المدينة المنورة (4)، المجمعة (4)، القطيف (4)، حوطة بني تميم (4)، الخرج (4)، وادي الدواسر (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (43)، جدة (17)، مكة المكرمة (12)، الدمام (7)، الظهران (5)، المبرز (5)، عرعر (4)، حائل (4)، المدينة المنورة (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.