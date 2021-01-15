شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود»: إحباط تهريب 1062 كغم حشيش و37.8 طن قات و12.9 ألف قرص أمفيتامين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة المستمرة لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب لـ(974) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و(37.537) كيلوغراما من مادة القات في منطقة جازان، و(265) كيلوغراما من مادة القات في منطقة عسير، و(88) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و(12.912) قرص أمفيتامين في منطقة تبوك.

وأوضح المقدم القريني، أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم (94) متهماً، منهم (75) في منطقة جازان، و(13) في منطقة عسير، و(6) متهمين في منطقة نجران، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود، أن رجال حرس الحدود مستمرون، وبكل عزيمة واقتدار وعزم وحزم في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.