السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 12818 إصابة جديدة بكورونا



جاكرتا 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجّلت إندونيسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 12818 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد الفريق الحكومي المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 بأن إجمالي حالات الوفاة المسجلة في البلاد ارتفع إلى 25484 وفاة بعد تسجيل 238 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

// انتهى //

14:12ت م

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جاكرتا 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجّلت إندونيسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 12818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 882418 حالة.وأفاد الفريق الحكومي المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 بأن إجمالي حالات الوفاة المسجلة في البلاد ارتفع إلى 25484 وفاة بعد تسجيل 238 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.// انتهى //14:12ت م0046

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