السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستكمل زيارته التفقدية لمحافظة رفحاء



رفحاء 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية زيارته التفقدية لمحافظة رفحاء، التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي؛ لتشمل المواقع التاريخية والأثرية والسياحية، واستكمال تدشين عدد من المشروعات التنموية، والوقوف على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.

ويأتي تمديد سموه للزيارة التفقدية للوقوف على احتياجات المراكز التابعة لمحافظة رفحاء والالتقاء بالمواطنين والاستماع لمطالبهم .

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14:06ت م

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