السعودية اليوم / روسيا تسجل 555 وفاة و24715 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 555 حالة وفاة و 24715 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 64495 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3520531 إصابة.

// انتهى //

14:04ت م

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موسكو 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 555 حالة وفاة و 24715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 64495 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3520531 إصابة.// انتهى //14:04ت م0043

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