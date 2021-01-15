السعودية اليوم / النمسا تسجل 1528 إصابة جديدة بكورونا



فيينا 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجّلت النمسا 1528 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بلغ 6987 حالة وفاة.

// انتهى //

13:34ت م

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فيينا 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجّلت النمسا 1528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 390788 إصابة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بلغ 6987 حالة وفاة.// انتهى //13:34ت م0040

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